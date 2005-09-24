Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2005, 17:00 МСК
24.09.2005, 17:00 МСК
суббота
Составы