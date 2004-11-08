Матч завершен
Локомотив
Москва
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
8 нояб. 2004, -:- МСК
8.11.2004, -:- МСК
понедельник
Составы