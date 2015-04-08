Матч завершен
Локомотив
Москва
Фернандеш 69
Фернандеш 73
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
8 апр. 2015, 20:00 МСК
8.04.2015, 20:00 МСК
среда
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
93
29
Денисов
Виталий Денисов
93
28
Дюрица
Ян Дюрица
68
14
Чорлука
Ведран Чорлука
93
49
Шишкин
Роман Шишкин
93
3
Касаев
Алан Касаев
93
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
93
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
69'
73'
69'
73'
93
11
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
67
19
Самедов
Александр Самедов
93
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
59
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
16
Лантратов
Илья Лантратов
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
22
Беляев
Максим Беляев
26
Тигорев
Ян Тигорев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
60
Миранчук
Антон Миранчук
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
21
Ниасс
Умар Ниасс
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
8
Франьич
Иван Франьич
93
33
Рыков
Владимир Рыков
93
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
70
20
Стеклов
Вадим Стеклов
93
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
14
Путило
Антон Путило
93
19
Зенев
Сергей Зенев
46
27
Угу Виейра
Угу Виейра
63
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Кокошка
Адам Кокошка
5
Князев
Иван Князев
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
18
Пугин
Алексей Пугин
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк