Торино - Интер: 04 июня 2023 смотреть онлайн
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Торино - Интер: 04 июня 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 38 тур

Серия А,

Италия
4 июня 2023, -:- МСК
4.06.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

13.03.2022 13 марта 2022 вс 22:45
Торино
1 : 1
Интер
13.03.2022 13 марта 2022 вс 22:45
Торино
1
Интер
1
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Интер
1 : 0
Торино
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Интер
1
Торино
0
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1
Интер
2
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Интер
4 : 2
Торино
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Интер
4
Торино
2
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020 13 июля 2020 пн 22:45
Интер
3
Торино
1
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:45
Торино
0
Интер
3
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:00
Торино
1 : 0
Интер
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:00
Торино
1
Интер
0
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Интер
2 : 2
Торино
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Интер
2
Торино
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:30
Торино
1 : 0
Интер
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:30
Торино
1
Интер
0
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:30
Интер
1 : 1
Торино
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:30
Интер
1
Торино
1
18.03.2017 18 марта 2017 сб 20:00
Торино
2 : 2
Интер
18.03.2017 18 марта 2017 сб 20:00
Торино
2
Интер
2
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Интер
2
Торино
1
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 21:45
Интер
1 : 2
Торино
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 21:45
Интер
1
Торино
2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Торино
0 : 1
Интер
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Торино
0
Интер
1
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Интер
0 : 1
Торино
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Интер
0
Торино
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Торино
0 : 0
Интер
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Торино
0
Интер
0
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Интер
1 : 0
Торино
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Интер
1
Торино
0
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 21:45
Торино
3 : 3
Интер
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 21:45
Торино
3
Интер
3
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:45
Интер
2 : 2
Торино
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:45
Интер
2
Торино
2
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 21:45
Торино
0 : 2
Интер
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 21:45
Торино
0
Интер
2

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