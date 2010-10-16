Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 18
Дзюба 57
2:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Каряка 25
Каряка 25
Топич 65
Топич 68
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
16 окт. 2010, 13:00 МСК
16.10.2010, 13:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
76
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
46
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
18'
57'
18', 57'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Петкович
Никола Петкович
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Стариков
Евгений Стариков
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
58
0
Немов
Петр Немов
90
0
Сапета
Александр Сапета
90
0
Каряка
Андрей Каряка
25'
25'
25', 25'
87
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
67
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Копунек
Камил Копунек
0
Топич
Марко Топич
68', 65'
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев