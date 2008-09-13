Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
13 сент. 2008, 16:00 МСК
13.09.2008, 16:00 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы