Матч завершен
Томь
Томск
0:3
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
11 сент. 2005, 15:00 МСК
11.09.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы