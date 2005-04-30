Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
30 апр. 2005, 16:00 МСК
30.04.2005, 16:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы