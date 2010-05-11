Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кириченко 59
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
Гультяев 49
Корниленко 85
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
11 мая 2010, 15:00 МСК
11.05.2010, 15:00 МСК
вторник
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
46
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
51
0
Махмудов
Эмин Махмудов
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
59'
59'
82
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Зелао
Зелао
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Сапета
Александр Сапета
0
Каряка
Андрей Каряка
0
Якубко
Мартин Якубко
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
49'
49'
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
86
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
62
0
Климов
Валерий Климов
66
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Прудников
Александр Прудников
0
Корниленко
Сергей Корниленко
85'