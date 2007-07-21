Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 июля 2007, 15:30 МСК
21.07.2007, 15:30 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы