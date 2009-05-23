Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
23 мая 2009, 13:00 МСК
23.05.2009, 13:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Ковель
Леонид Ковель
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
66
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
84
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Халилович
Денис Халилович
0
Сапета
Александр Сапета
0
Еременко
Алексей Еременко
0
Топич
Марко Топич
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
67
0
Янотовский
Василий Янотовский
80
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
69
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Дядюн
Владимир Дядюн