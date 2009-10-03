Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 8
Дзюба 62
Харитонов 66
3:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кузьмичев 4
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
3 окт. 2009, 10:45 МСК
3.10.2009, 10:45 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
82
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
88
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
59
0
Харитонов
Александр Харитонов
66'
66'
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
62'
8'
62'
8'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
63
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
4'
4'
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
80
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Топич
Марко Топич
0
Ковель
Леонид Ковель