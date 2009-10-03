Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 8
Дзюба 62
Харитонов 66
3:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кузьмичев 4
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
3 окт. 2009, 10:45 МСК
3.10.2009, 10:45 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
82
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
88
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
59
0
Харитонов
Александр Харитонов
66'
66'
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
62'
8'
62'
8'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
63
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
4'
4'
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
80
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Топич
Марко Топич
0
Ковель
Леонид Ковель