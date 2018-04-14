Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 71
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ноутон 43
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2018, 17:00 МСК
14.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
43'
43'
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
71'
71'
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
52
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
15
Мартина
Куко Мартина
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Влашич
Никола Влашич
19
Ниасс
Умар Ниасс