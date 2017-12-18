Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 45
Сигурдссон 64
Руни 73
3:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Фер 35
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
18 дек. 2017, 23:00 МСК
18.12.2017, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
64'
64'
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
45'
45'
90
10
Руни
Уэйн Руни
73'
73'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
4
Кин
Майкл Кин
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Влашич
Никола Влашич
9
Рамирес
Сандро Рамирес
31
Лукман
Адемола Лукман
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
35'
35'
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
90
2
Бони
Вильфрид Бони
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
17
Клукас
Самуэль Клукас
35
Саншеш
Ренату Саншеш
18
Айю
Жордан Айю
10
Абрахам
Тэмми Абрахам