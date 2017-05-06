Матч завершен
Суонси
Суонси
Льоренте 29
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
6 мая 2017, 19:30 МСК
6.05.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
73
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
75
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
29'
29'
87
3
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
35
Кингсли
Стивен Кингсли
8
Фер
Лерой Фер
24
Корк
Джек Корк
10
Борха
Борха
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
Эвертон
мин
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
78
26
Дэвис
Том Дэвис
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
65
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
45
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
46
Уилльямс
Эшли Уилльямс
43
Кенни
Джонджо Кенни
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
8
Баркли
Росс Баркли
19
Валенсия
Эннер Валенсия
31
Лукман
Адемола Лукман