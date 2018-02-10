Матч завершен
Суонси
Суонси
Ки Сун-Юн 81
1:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
10 февр. 2018, 18:00 МСК
10.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
81'
81'
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
18
Айю
Жордан Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
24
Кинг
Энди Кинг
19
Айю
Андре Айю
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
28
Лонг
Кевин Лонг
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
4
Корк
Джек Корк
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
9
Воукс
Сэм Воукс
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
23
Уорд
Стивен Уорд
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
41
О'Нил
Эйден О'Нил
21
Уэллс
Нахки Уэллс