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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Льоренте 12
Ольссон 69
Льоренте 90
3:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Грэй 20
Грэй 61
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
4 марта 2017, 18:00 МСК
4.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
69'
69'
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
89
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
12'
90'
12', 90'
90
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
73
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
7
Бриттон
Леон Бриттон
10
Борха
Борха
3
Айю
Жордан Айю
Бернли
мин
17
Робинсон
Пол Робинсон
90
12
Брэди
Робби Брэди
66
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
80
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
80
7
Грэй
Андре Грэй
61'
20'
61'
20'
90
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
32
Агьей
Даниэл Агьей