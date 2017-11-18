Матч завершен
Бернли
Бернли
Корк 29
Барнс 40
2:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
6
Ми
Бен Ми
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
29'
29'
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
10
Барнс
Эшли Барнс
40'
40'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
18
Айю
Жордан Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
14
Кэрролл
Том Кэрролл
2
Бони
Вильфрид Бони
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг