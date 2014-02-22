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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бока 45
1:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Кобиашвили 5
Вагнер 87
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
22 февр. 2014, 17:30 МСК
22.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
45'
45'
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Максим
Александру Максим
90
0
Хедира
Рани Хедира
76
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
67
0
Вернер
Тимо Вернер
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Ялчин
Робин Ялчин
0
Груэсо
Карлос Груэсо
0
Какау
Какау
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
85
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
5'
5'
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Шульц
Нико Шульц
80
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Вагнер
Сандро Вагнер
87'