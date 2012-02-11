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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 24
Харник 28
Оказаки 31
Харник 41
Харник 58
5:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
11 февр. 2012, 17:30 МСК
11.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
83
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
66
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
28'
41'
58'
28', 41', 58'
72
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
24'
24'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
31'
31'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Моралес
Альфредо Моралес
46
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
68
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
0
Джуричин
Марко Джуричин
0
Рукавица
Никита Рукавица
0
Рамос
Адриан Рамос