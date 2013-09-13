Матч завершен
Герта
Берлин
0:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 49
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
13 сент. 2013, 21:30 МСК
13.09.2013, 21:30 МСК
пятница
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
76
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
76
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
84
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Шульц
Нико Шульц
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
49'
49'
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
89
0
Максим
Александру Максим
58
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Вернер
Тимо Вернер
66
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хедира
Рани Хедира
0
Какау
Какау
0
Харник
Мартин Харник