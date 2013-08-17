Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Швааб 43
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
46
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
43'
43'
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
76
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Максим
Александру Максим
0
Какау
Какау
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
46
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
83
0
Сон
Хын-Мин Сон
71
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Джан
Эмре Джан
0
Крузе
Робби Крузе