Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Швааб 43
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
46
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
43'
43'
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
76
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Максим
Александру Максим
0
Какау
Какау
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
46
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
83
0
Сон
Хын-Мин Сон
71
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Джан
Эмре Джан
0
Крузе
Робби Крузе