Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 11
Рольфес 47
2:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Шибер 23
Харник 89
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
4 февр. 2012, 17:30 МСК
4.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
47'
47'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
72
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
11'
11'
90
Запасные
0
Гифер
Фабиан Гифер
0
Топрак
Омер Топрак
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Да Коста
Данни Да Коста
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Сэм
Сидней Сэм
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
79
0
Какау
Какау
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
23'
23'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
76
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Харник
Мартин Харник
89'