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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 19
Ибишевич 55
2:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 13
Кисслинг 59
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
7 окт. 2012, 18:30 МСК
7.10.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
69
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
77
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
55'
19'
55'
19'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Торун
Тунай Торун
0
Какау
Какау
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
62
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
78
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
13'
59'
13', 59'
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи