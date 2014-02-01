Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 26
Дердийок 84
2:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ляйтнер 12
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
1 февр. 2014, 17:30 МСК
1.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
46
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
26'
26'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
75
Запасные
0
Ломб
Никлас Ломб
0
Донати
Джулио Донати
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Стафилидис
Константинос Стафилидис
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Дердийок
Эрен Дердийок
84'
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
12'
12'
90
0
Хедира
Рани Хедира
89
0
Харник
Мартин Харник
62
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
0
Вернер
Тимо Вернер
79
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Бока
Артур Бока
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Максим
Александру Максим
0
Ялчин
Робин Ялчин
0
Какау
Какау