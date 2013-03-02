Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 82
Бендер 86
2:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 12
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
2 марта 2013, 20:30 МСК
2.03.2013, 20:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
45
0
Топрак
Омер Топрак
5
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
86'
86'
90
0
Сэм
Сидней Сэм
79
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
82'
82'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Милик
Аркадиуш Милик
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
45
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
86
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
12'
12'
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Максим
Александру Максим
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки