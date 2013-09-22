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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Вернер 16
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Русс 14
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
22 сент. 2013, 18:30 МСК
22.09.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
72
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Максим
Александру Максим
90
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Вернер
Тимо Вернер
16'
16'
68
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хедира
Рани Хедира
0
Какау
Какау
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Джакпа
Констант Джакпа
90
0
Русс
Марко Русс
14'
14'
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
86
0
Флум
Йоханнес Флум
63
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
78
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу