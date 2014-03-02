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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Розенталь 80
Майер 89
2:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Рюдигер 31
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
2 марта 2014, 19:30 МСК
2.03.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
65
0
Майер
Александер Майер
89'
89'
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Флум
Йоханнес Флум
46
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Розенталь
Ян Розенталь
80'
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
31'
31'
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Максим
Александру Максим
81
0
Какау
Какау
85
0
Харник
Мартин Харник
90
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Хагги
Карим Хагги
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хедира
Рани Хедира
0
Ялчин
Робин Ялчин
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер