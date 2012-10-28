Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 6
Ибишевич 85
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 67
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
28 окт. 2012, 17:30 МСК
28.10.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
6'
6'
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
80
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
85'
85'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Штегер
Кевин Штегер
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
84
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
67'
67'
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
46
0
Айхнер
Штефан Айхнер
90
0
Ошшен
Оливье Ошшен
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер