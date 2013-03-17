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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Айхнер 17
1:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 49
Нидермайер 71
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
17 марта 2013, 17:30 МСК
17.03.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
74
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
74
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
17'
17'
81
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Лакич
Срджан Лакич
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
71'
71'
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
87
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
49'
49'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
69
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Максим
Александру Максим
0
Македа
Федерико Македа