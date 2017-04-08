Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уолтерс 44
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 70
Фирмино 72
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
8 апр. 2017, 17:00 МСК
8.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
4
Аллен
Джо Аллен
27
22
Шакири
Джердан Шакири
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
44'
44'
68
9
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
6
Уилэн
Гленн Уилэн
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Ливерпуль
мин
32
Матип
Жоэль Матип
90
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
45
27
Ориги
Дивок Ориги
68
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
45
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
18
Морено
Альберто Морено
21
Лейва
Лукас Лейва
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
70'
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
11
Фирмино
Роберто Фирмино
72'