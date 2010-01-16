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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хут 90
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кириакос 58
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2010, 15:45 МСК
16.01.2010, 15:45 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
26
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Хут
Роберт Хут
90'
90'
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Делап
Рори Делап
24
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
66
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
58'
58'
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Дежен
Давид Дежен
78
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
88
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Родригес
Макси Родригес
0
Риера
Альберт Риера
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Пачеко
Даниэль Пачеко