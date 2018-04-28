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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
28 апр. 2018, 14:30 МСК
28.04.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
6
Ловрен
Деян Ловрен
2
Клайн
Натаниэл Клайн
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
7
Милнер
Джеймс Милнер
29
Соланке
Доминик Соланке
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
24
Флетчер
Даррен Флетчер
7
Айрленд
Стивен Айрленд
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи