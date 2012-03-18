Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
18 марта 2012, 19:00 МСК
18.03.2012, 19:00 МСК
воскресенье
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