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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 2
Педро 30
Мората 77
Мората 82
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
23 сент. 2017, 17:00 МСК
23.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
11
Хесе
Хесе
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
12
Тимон
Джош Тимон
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
9
Бераино
Саидо Бераино
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
30'
30'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
2'
77'
82'
2', 77', 82'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
10
Азар
Эден Азар
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мусонда
Шарли Мусонда
23
Батшуайи
Миши Батшуайи