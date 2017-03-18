Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уолтерс 38
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 13
Кэхилл 87
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
18 марта 2017, 18:00 МСК
18.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
33
Грант
Ли Грант
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
38'
38'
90
9
Бераино
Саидо Бераино
61
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
6
Уилэн
Гленн Уилэн
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
87'
87'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
21
Матич
Неманья Матич
82
22
Виллиан
Виллиан
13'
13'
88
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
70
19
Коста
Диего Коста
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
5
Зума
Курт Зума
6
Аке
Натан Аке
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи