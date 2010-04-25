Матч завершен
Челси
Лондон
Калу 24
Калу 32
Лэмпард 44
Калу 68
Лэмпард 82
Старридж 87
Малуда 89
7:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
25 апр. 2010, 18:00 МСК
25.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
73
0
Малуда
Флоран Малуда
89'
89'
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
82'
44'
82'
44'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
24'
32'
68'
24', 32', 68'
71
0
Анелька
Николя Анелька
79
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
0
Коул
Джо Коул
0
Старридж
Даниэль Старридж
87'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
36
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
9
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
59
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Битти
Джеймс Битти