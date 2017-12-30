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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Рюдигер 4
Дринкуотер 9
Педро 23
Виллиан 73
Дзаппакоста 88
5:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
30 дек. 2017, 18:00 МСК
30.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4'
4'
90
22
Виллиан
Виллиан
73'
73'
90
11
Педро
Педро
23'
23'
90
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
9'
9'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
10
Азар
Эден Азар
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
88'
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
12
Тимон
Джош Тимон
90
42
Эдвардс
Том Эдвардс
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
16
Адам
Чарли Адам
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
9
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
4
Аллен
Джо Аллен
22
Шакири
Джердан Шакири
25
Крауч
Питер Крауч
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг