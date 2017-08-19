Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хесе 47
1:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
19 авг. 2017, 19:30 МСК
19.08.2017, 19:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
89
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
25
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
11
Хесе
Хесе
47'
47'
71
Запасные
33
Грант
Ли Грант
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Бераино
Саидо Бераино
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
66
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
79
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
78
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
45
Ивоби
Алекс Ивоби