Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хесе 47
1:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2017, 19:30 МСК
19.08.2017, 19:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
89
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
25
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
11
Хесе
Хесе
47'
47'
71
Запасные
33
Грант
Ли Грант
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Бераино
Саидо Бераино
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
66
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
79
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
78
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
45
Ивоби
Алекс Ивоби