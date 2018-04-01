Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 75
Обамеянг 86
Ляказетт 89
3:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
1 апр. 2018, 15:30 МСК
1.04.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
86'
75'
86'
75'
90
Запасные
54
Мейси
Мэтт Мейси
6
Косиельни
Лоран Косиельни
31
Колашинац
Сеад Колашинац
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
29
Джака
Гранит Джака
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
89'
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
9
Бераино
Саидо Бераино