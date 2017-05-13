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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Крауч 68
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 42
Озил 55
Санчес 76
Жиру 80
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
13 мая 2017, 19:30 МСК
13.05.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
4
Аллен
Джо Аллен
60
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
81
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
61
Запасные
33
Грант
Ли Грант
5
Муниеса
Марк Муниеса
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
68'
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
9
Бераино
Саидо Бераино
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
55'
55'
83
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
7
Санчес
Алексис Санчес
76'
76'
77
12
Жиру
Оливье Жиру
42'
80'
42', 80'
84
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
17
Ивоби
Алекс Ивоби