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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Спартак
Москва
0:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Семак 33
Домингес 39
Бухаров 58
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
30 авг. 2009, 15:00 МСК
30.08.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Дедура
Игнас Дедура
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
81
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Кариока
Кариока
46
0
Алекс
Алекс
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
46
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Григорьев
Максим Григорьев
0
Джано
Джано
0
Баженов
Никита Баженов
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Семак
Сергей Семак
33'
33'
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
39'
39'
75
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
82
0
Бухаров
Александр Бухаров
58'
58'
73
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Касаев
Алан Касаев
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Кабзе
Хасан Кабзе