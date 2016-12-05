Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 43
Глушаков 74
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 38
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
5 дек. 2016, 19:30 МСК
5.12.2016, 19:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
34
Макеев
Евгений Макеев
90
35
Таски
Сердар Таски
63
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
43'
43'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
74'
74'
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
87
Зуев
Александр Зуев
61
71
Попов
Ивелин Попов
82
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
33
Маурисио
Маурисио
7
Джано
Джано
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
83
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
73
21
Рочина
Рубен Рочина
64
22
Жонатас
Жонатас
38'
38'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
49
Устинов
Виталий Устинов
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн