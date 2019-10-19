Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
19 окт. 2019, 16:30 МСК
19.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
20
Шюррле
Андре Шюррле
64
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
98
Максименко
Александр Максименко
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
8
Тиль
Гус Тиль
56
54
Умяров
Наиль Умяров
84
6
Айртон
Айртон
90
33
Крал
Алекс Крал
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
49
Джано
Джано
9
Мирзов
Резиуан Мирзов
7
Гулиев
Аяз Гулиев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
15
Глушенков
Максим Глушенков
21
Баду
Малколм Баду
19
Понсе
Эсекьель Понсе
23
Ларссон
Джордан Ларссон
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
33
Данченко
Олег Данченко
18
3
Плиев
Константин Плиев
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
68
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
80
Сорокин
Егор Сорокин
71
Поярков
Николай Поярков
69
Степанов
Данил Степанов
6
Башкиров
Евгений Башкиров
99
Закиров
Камиль Закиров
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе