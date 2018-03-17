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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
Нобоа 61
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Ханни 18
Адриано 81
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
17 марта 2018, 19:00 МСК
17.03.2018, 19:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
26
Энаке
Габриэль Энаке
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
61'
61'
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
Запасные
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
80
Сорокин
Егор Сорокин
15
Коновалов
Игорь Коновалов
77
Шакири
Реза Шакири
53
Голдобин
Никита Голдобин
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
30
Ханни
Софьян Ханни
18'
18'
68
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
81'
81'
90
Запасные
35
Ребров
Артем Ребров
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
7
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
99
Роша
Педро Роша