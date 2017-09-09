Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 48
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
9 сент. 2017, 19:00 МСК
9.09.2017, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
75
10
Промес
Квинси Промес
48'
48'
90
12
Адриано
Луис Адриано
88
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
17
Тигиев
Георгий Тигиев
19
Самедов
Александр Самедов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
69
Давыдов
Денис Давыдов
23
Роша
Педро Роша
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
69
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
70
20
Цакташ
Мийо Цакташ
76
9
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
28
Фильцов
Александр Фильцов
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
80
Сорокин
Егор Сорокин
8
Сонг
Александр Сонг
10
Лестьенн
Максим Лестьенн