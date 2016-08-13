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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Девич 45
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Попов 21
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
13 авг. 2016, 20:30 МСК
13.08.2016, 20:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
52
8
Сонг
Александр Сонг
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
27
Саму
Саму
90
22
Жонатас
Жонатас
27
Запасные
85
Нестеренко
Юрий Нестеренко
23
Самбрано
Карлос Самбрано
49
Устинов
Виталий Устинов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
88
Камболов
Руслан Камболов
63
Ткачук
Денис Ткачук
63
Джалилов
Алишер Джалилов
21
Рочина
Рубен Рочина
70
Девич
Марко Девич
45'
7
Портнягин
Игорь Портнягин
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
87
8
Глушаков
Денис Глушаков
79
11
Фернандо
Фернандо
90
71
Попов
Ивелин Попов
21'
21'
63
24
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
99
Зе Луиш
Зе Луиш
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе