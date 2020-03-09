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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 71
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
9 марта 2020, 16:30 МСК
9.03.2020, 16:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
82
38
Ещенко
Андрей Ещенко
58
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
67
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
39
Маслов
Павел Маслов
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
8
Гулиев
Аяз Гулиев
8
Тиль
Гус Тиль
77
Соболев
Александр Соболев
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
2
Сорокин
Егор Сорокин
90
17
Кайо
Кайо
90
98
Петров
Сергей Петров
90
53
Черников
Александр Черников
59
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
9
Ари
Ари
71'
71'
90
33
Берг
Маркус Берг
90
10
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
40
Ивашин
Андрей Ивашин
20
Жигулев
Илья Жигулев
70
Уткин
Даниил Уткин
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
60
Сергеев
Никита Сергеев