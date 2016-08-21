Матч завершен
Спартак
Москва
Зе Луиш 15
Зе Луиш 74
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
21 авг. 2016, 18:00 МСК
21.08.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
10
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
71
Попов
Ивелин Попов
60
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
15'
74'
15', 74'
85
24
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
49
Джано
Джано
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
71
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
56
8
Газинский
Юрий Газинский
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
63
9
Ари
Ари
90
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
27
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
38
Куасси
Эбуэ Куасси