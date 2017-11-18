Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 88
1:4
Матч завершен
Спартак
Москва
Адриано 8
Зе Луиш 28
Адриано 86
Промес 90
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
18 нояб. 2017, 16:30 МСК
18.11.2017, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
80
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
88'
88'
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
64
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
84
Федюшкин
Антон Федюшкин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
55
Янбаев
Ренат Янбаев
77
Каборе
Шарль Каборе
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
47
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
7
Вандерсон
Вандерсон
9
Иван
Андрей Иван
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
46
10
Промес
Квинси Промес
90'
90'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
66
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
67
12
Адриано
Луис Адриано
8'
86'
8', 86'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
28'
28'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
47
Зобнин
Роман Зобнин
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
99
Роша
Педро Роша